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Суми підробили медогляд, через що не були допущені до матчу з Агробізнесом

00:02 60 Читать на русском
Суми підробили медогляд, через що не були допущені до матчу з Агробізнесом
Сергій Макаров / НК Верес

Президент ПФЛ Сергій Макаров розповів, чому Суми не змогли зіграти проти Агробізнеса.

 

"Клуб надіслав підроблену інформацію. Вони надіслали дані про проходження Харківського диспансеру, ми зв'язалися з диспансером. Виявилося, що ніякий клуб Суми там не з'являвся.

Перша ліга: Волинь розгромно перемогла Суми, забивши 7 м'ячів, СК Дніпро-1 без проблем розібрався з Агробізнесом

Ми не могли допустити до змагань футболістів, які не пройшли медичний огляд", – сказав Сергій Макаров у ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Суми не приїхали на матч Першої ліги з Агробізнесом через проблеми з документами.

Теги
Сергій Макаров Агробізнес - Суми Суми Суми Перша ліга
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