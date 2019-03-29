Суми підробили медогляд, через що не були допущені до матчу з Агробізнесом

Президент ПФЛ Сергій Макаров розповів, чому Суми не змогли зіграти проти Агробізнеса.

"Клуб надіслав підроблену інформацію. Вони надіслали дані про проходження Харківського диспансеру, ми зв'язалися з диспансером. Виявилося, що ніякий клуб Суми там не з'являвся.

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Ми не могли допустити до змагань футболістів, які не пройшли медичний огляд", – сказав Сергій Макаров у ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Суми не приїхали на матч Першої ліги з Агробізнесом через проблеми з документами.