Себальйос "знайшов" в Арсеналі Роналду часів Реала

Хавбек Арсенала Дані Себальйос оцінив атакувальну лінію "канонірів".

"У нас чудова команда, і трійка нападу робить різницю.

Можна порівняти П'єр-Емеріка Обамеянга з Кріштіану Роналду часів Реала, позаяк він грає близько до воріт, живе голами. Він дуже важливий для нас, основоположний гравець.

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Ніколя Пепе дуже прямолінійний. Для мене найкращий гравець Арсенала – Ляказетт. Він прекрасно розуміє гру, і якщо він готовий на 100%, то віддається на повну. Розміщення всіх цих гравців – головний біль для тренера!

Було дивно чути, як фанати співають моє ім'я, і ​​я дуже вдячний – ніби граю в Англії 10 років. Я просто щасливий бути частиною цього чудового клубу. Різниця між Арсеналом і Реалом ледь помітна", – цитує Себальйоса Sky Sports.

Дані Себальйос перейшов з Реала в Арсенал на правах оренди. За 4 матчі АПЛ іспанець зумів відзначитись двома асистами.

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