Себальйос "нашел" в Арсенале Роналду времен Реала

Хавбек Арсенала Дани Себальйос оценил атакующую линию "канониров".

"У нас замечательная команда, и тройка нападения делает разницу.

Можно сравнить Обамеянга с Криштиану Роналду времен Реала, поскольку он играет близко к воротам, живет голами. Он очень важен для нас, основополагающий игрок.

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Николя Пепе очень прямолинейный. Для меня лучший игрок Арсенала – Ляказетт. Он прекрасно понимает игру, и если он готов на 100%, то отдается по полной. Размещение всех этих игроков – головная боль для тренера!

Было странно слышать, как фанаты поют мое имя, и я очень благодарен – будто играю в Англии 10 лет. Я счастлив быть частью этого замечательного клуба. Разница между Арсеналом и Реалом едва заметна", – цитирует Себальйоса Sky Sports.

Дани Себальйос перешел из Реала в Арсенал на правах аренды. За 4 матча АПЛ испанец сумел отличиться двумя ассистами.

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