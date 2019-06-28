Себальйос вмовляє Реал не продавати його – у Зідана інша думка

Півзахисник Реала Дані Себальйос не хоче покидати Сантьяго Бернабеу.

"Я не хочу, щоб клуб продавав мене. Я хочу отримувати задоволення і відчувати себе потрібним, де б я не був.

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Відчуваю, що наступний сезон буде моїм найкращим", – цитує Себальйоса AS.

22-річний хавбек не входить в плани Зідана і клуб прагне продати іспанця, щоб частково покрити фінансові витрати на своїх зіркових новачків. В послугах Дані зацікавлені Мілан та Тоттенхем.

В минулому сезоні Ла Ліги Себальйос провів 23 матчі, в яких відзначився трьома голами.

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