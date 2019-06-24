Реал хоче отримати 50 млн євро за Себальйоса – Тоттенхем готовий задовільнити вимоги мадридців

Реал готовий вивчити можливість продажу півзахисника команди Дані Себальйоса.

Себальйос хотів би піти в оренду, але головний тренер команди Зінедін Зідан абсолютно на нього не розраховує і готовий відпустити без опції зворотнього викупу, повідомляє AS.

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Мадридський клуб, втім, розраховує виручити від продажу 21-річного іспанця не менше 50 мільйонів євро. Повідомляється, що виплатити таку суму може лондонський Тоттенхем. Також повідомлялося про інтерес Мілана, але "россонері" розраховують лише на оренду футболіста.

Відзначимо, що в сезоні 2018/19 Дані Себальйос провів 23 матчі в Ла Лізі, в яких забив 3 м'ячі. Чинний контракт хавбека з Реалом діє до літа 2023 року.

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