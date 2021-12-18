Бывший нападающий Зари Аллахьяр Сайядманеш оценил свои выступления в Украине и признался, где хотел бы продолжить карьеру.

"Матч из Динамо стал для меня последним в футболке Зари. Мой арендный договор подошел к концу, поэтому возвращаюсь к Фенербахче, которому и принадлежит мой контракт. Аренда кончилась, поэтому это решение не в моих руках. Сожалеть? А зачем сожалеть о чем-нибудь? Нет, не жалею.

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Думаю, Заря пока стала лучшим этапом в моей карьере. Многое удалось сделать, добиться прогресса. Всё сложилось хорошо для меня в этом клубе. Где продолжу карьеру: в Турции или других клубах Европы? Пока еще рано забегать настолько вперед. Посмотрим, что произойдет в январе. Я буду рассматривать все варианты.

Где я хотел бы оказаться? Честно, не имеет большого значения, ведь моя величайшая мечта – играть в одной из больших команд топ-5 чемпионатов Европы. С какой страны она будет – мне все равно", – признался Сайядманеш в интервью Footboom.

Напомним, сумма выкупа иранца у Фенербахче составляет 3,5 млн евро, которые оказались непосильными для Зари. В текущем сезоне Аллахьяр провел 24 матча, отличился 9 голами и 4 ассистами.

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