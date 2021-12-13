"Це була чудова гра, ми добре виступили. Я щасливий, що ми здобули такий хороший результат. Ймовірно, це моя остання гра за Зорю. Задоволений, що зміг забити в такому матчі, хочу віднайти у цьому позитив. Команда піде у відпустку в гарному настрої.

Динамо – Зоря – 1:1 – відео голів та огляд матчу

На 99% це мій останній матч за Зорю. Я був тут півтора року і переконався, що Зоря – це справжня сім'я. В Україні прекрасно і комфортно себе почував, хоча й далеко від дому. Мене оточували класні люди, це був щасливий період. Моментами було дуже важко, але я прогресував. У кожного футболіста свій шлях, і я продовжу слідувати своїй мрії", – заявив Сайядманеш у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, сума викупу іранця у Фенербахче складає 3,5 млн євро, які є непосильними для Зорі. У поточному сезоні Аллах'яр провів 24 матчі, відзначився 9 голами та 4 асистами.

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