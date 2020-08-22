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Сайт Десни раптово припинив роботу – курйозна причина

11:48 - Читать на русском
Сайт Десни раптово припинив роботу – курйозна причина
Олександр Рябоконь / Сайт Десни

Десна зіткнулася з неочікуваними проблемами у роботі свого офіційного сайту.

Офіційна сторінка чернігівського клубу стала недоступною через завершення терміну надання хостингу.

Рябоконь анонсував трансфери в Десні після старту УПЛ

Тепер фанатам Десни доводиться шукати інші джерела інформації про улюблену команду. На щастя, офіційні акаунти клубу в соцмережах працюють справно. Сьогодні (22 серпня) команда Олександра Рябоконя розпочне новий сезон УПЛ домашнім поєдинком проти Зорі, початок о 17:00.

Нагадаємо, що Десна є одним з представників України в єврокубках. Чернігівці стартують з третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, який запланований на 24 вересня.

Десна – Зоря: анонс матчу УПЛ

blog_ava
Севілья – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу
00:02
17613
Теги
Десна Десна футбольні курйози
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