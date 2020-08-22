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Сайт Десны внезапно прекратил работу – курьезная причина

11:48 - Читати українською
Сайт Десны внезапно прекратил работу – курьезная причина
Александр Рябоконь / Сайт Десны

Десна столкнулась с неожиданными проблемами в работе своего официального сайта.

Официальная страница черниговского клуба стала недоступной из-за завершения срока предоставления хостинга.

Рябоконь анонсировал трансферы в Десне после старта УПЛ

Теперь фанатам Десны приходится искать другие источники информации о любимой команде. К счастью, официальные аккаунты клуба в соцсетях работают исправно. Сегодня (22 августа) команда Александра Рябоконя начнет новый сезон УПЛ домашним поединком против Зари, начало в 17:00.

Напомним, что Десна является одним из представителей Украины в еврокубках. Черниговцы стартуют с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, который запланирован на 24 сентября.

Десна – Заря: анонс матча УПЛ

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