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Рябоконь анонсував трансфери в Десні після старту УПЛ

20 серпня 22:57 - Читать на русском
Рябоконь анонсував трансфери в Десні після старту УПЛ
Олександр Рябоконь / УАФ

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь розповів про можливі зміни у складі команди.

"Важкувато прощаюсь з людьми, з якими довго працюєш. Завжди здається, що свої кращі, ніж той, хто прийде. Якщо брати, то вони повинні бути на порядок кращими гравцями, ніж ті, які є. З року в рік у нас незначна селекція.

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Зараз зіграємо перший тур, потім буде тритижнева пауза. Ось в цю паузу, можливо, будуть зміни в складі. Когось відпустимо в оренду, з кимось, можливо, попрощаємося, можливо, буде якесь посилення", – поділився Рябоконь в коментарі YouTube-каналу Суспільне Чернігів.

Нагадаємо, Десна посіла четверте місце в чемпіонаті України та вперше у своїй історії здобула путівку до єврокубків.

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Теги
Трансфери Десна Десна Олександр Олександр Рябоконь Трансфери чемпіонату України
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