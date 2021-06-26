Наставник збірної Англії Гарет Саутгейт отримає можливість працювати з "Трьома левами" і по завершенні нинішнього чемпіонату Європи.

Футбольна асоціація Англії (FA) запропонує 50-річному фахівцю продовжити контракт до Євро-2024, інформує Генрі Вінтер у своєму Twitter.

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Журналіст Daily Telegraph також наводить слова виконавчого директора FA Марка Буллінгема: "Ми б хотіли, щоб Саутгейт продовжив працювати зі збірною. Гарет знає, що ми вважаємо його роботу чудовою. Хочемо, щоб він залишився. Після чемпіонату Європи ми розпочнемо офіційні перемовини".

Гарет Саутгейт очолює "Трьох левів" з 2016 року, найкращими досягненнями за час його роботи є четверте місце на ЧС-2018 та срібло Ліги націй у 2019-му.

Наразі на збірну Англії очікує матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти Німеччини. Зустріч відбудеться вже 29 червня.

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