Євро-2020 вже подарував глядачам багато сюрпризів, але головні двобої ще попереду.

У Великобританії вирішили не очікувати на завершення континентальної першості, а завчасно поділити місця за допомогою штучного інтелекту, повідомляє The Sun.

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Отож, суперкомп'ютер з Туманного Альбіону зробив патріотичний прогноз для Англії, яка на думку машини команда Саутгейта пройде Німеччину і навіть добереться до фіналу, але там на неї очікує фіаско. Опонентом команди "трьох левів" стануть чинні чемпіони світу – національна команда Франції. Підопічні Дешама стануть абсолютними тріумфаторами і на своєму шляху зметуть Іспанію та Італію.

Щодо України, то майбутнє у "синьо-жовтих" не надто яскраве. Штучний інтелект дарує нам путівку додому після гри зі Швецією, яка завершить турнір у чвертьфіналі, програвши "фіналісту" – англійцям.

Нагадаємо, Україна зіграє зі Швецією в рамках плей-офф Євро-2020 29 червня, початок о 22:00.

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