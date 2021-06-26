Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт получит возможность работать с "Тремя львами" и по завершении нынешнего чемпионата Европы.

Футбольная ассоциация Англии (FA) предложит 50-летнему специалисту продлить контракт до Евро-2024, информирует Генри Винтер в своем Twitter.

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Журналист Daily Telegraph также приводит слова исполнительного директора FA Марка Буллингема: "Мы бы хотели, чтобы Саутгейт продолжил работать со сборной. Гарет знает, что мы считаем его работу замечательной. Хотим, чтобы он остался. После чемпионата Европы мы начнем официальные переговоры".

Саутгейт возглавляет "Трех львов" с 2016 года, лучшими достижениями за время его работы является четвертое место на ЧМ-2018 и серебро Лиги наций в 2019 году.

Сейчас на сборную Англии ожидает матч 1/8 финала Евро-2020 против Германии. Встреча состоится уже 29 июня.

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