Керманич збірної Англії Гарет Саутгейт додатково викликав до лав національної команди оборонця лондонського Челсі та легіонера з італійської Серії А.

До "Трьох левів" приєднаються Бен Чілвел і Таммі Абрахам, повідомляє BBC.

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Оборонець Челсі отримав виклик до національної команди через травму свого одноклубника – Ріса Джеймса. Натомість форвард Роми стане додатковою опцією в лінії атаки англійців. Востаннє Абрахам одягав футболку збірної в листопаді 2020-го, але його хороша форма після трансферу в Італію переконала Саутгейта в необхідності дати шанс вихованцю Челсі.

Відзначимо, що збірна Англії в жовтні проведе два поєдинки кваліфікації до ЧС-2022 – проти Андорри (9 жовтня) та Угорщини (12 жовтня).

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