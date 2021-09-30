Прес-служба "Трьох левів" опублікувала заявку з 23 гравців, серед яких троє голкіперів.

Дешам оголосив заявку Франції на фінальний плей-офф Ліги націй – є несподіванки

Збір пропустить лідер оборони Харрі Магуайр. Капітана Манчестер Юнайтед замінили на Фікайо Томорі з Мілана. У жовтні збірна Англії проведе два матчі відбору на чемпіонат світу – 9-го проти Андорри та 12-го проти Угорщини.

Додамо, що фіналісти Євро-2020 очолюють групу І, випереджаючи найближчого переслідувача на 4 очки.

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