Англія оголосила заявку на жовтневі матчі відбору ЧС – травмованого лідера замінив гравець Мілана
19:19 - Читать на русском
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт оголосив список гравців на найближчі поєдинки.
Прес-служба "Трьох левів" опублікувала заявку з 23 гравців, серед яких троє голкіперів.
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Збір пропустить лідер оборони Харрі Магуайр. Капітана Манчестер Юнайтед замінили на Фікайо Томорі з Мілана. У жовтні збірна Англії проведе два матчі відбору на чемпіонат світу – 9-го проти Андорри та 12-го проти Угорщини.
Додамо, що фіналісти Євро-2020 очолюють групу І, випереджаючи найближчого переслідувача на 4 очки.
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