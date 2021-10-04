Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт дополнительно вызвал в национальную команду защитника лондонского Челси и легионера из итальянской Серии А.

К "Трех львам" присоединятся Бен Чилвелл и Тамми Абрахам, сообщает BBC.

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Защитник Челси получил вызов в национальную команду из-за травмы своего одноклубника – Риса Джеймса. В свою очередь форвард Ромы станет дополнительной опцией в линии атаки англичан. Последний раз Абрахам надевал футболку сборной в ноябре 2020-го, но его хорошая форма после трансфера в Италию убедила Саутгейта в необходимости дать шанс воспитаннику Челси.

Отметим, что сборная Англии в октябре проведет два поединка квалификации к ЧМ-2022 – против Андорры (9 октября) и Венгрии (12 октября).

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