Держсекретар з питань спорту Олівер Доуден висловив сумнів щодо безпечності заходу в умовах пандемії коронавірусу.

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"Я дуже сподіваюся, що ми таки зробимо це. Але слід враховувати цей вірус та його непередбачуваність, я не можу нічого гарантувати. Вболівальники не хотіли б, щоб турнір проводився, якщо це буде небезпечно. Але якщо безпеку можна гарантувати, то ми, звичайно, будемо працювати над цим. Ми готуємося з такими думками, але подивимося на прояви хвороби цієї зими. Ухвалюючи рішення, нас в першу чергу буде хвилювати здоров'я", – цитує Доудена The Sun.

Зауважимо, що Англія повинна стати ключовою країною проведення Євро-2020 наступного літа. На легендарному Вемблі планували зіграти 7 матчів, включно з півфіналом та фіналом.

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