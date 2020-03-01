Саутгемптон заборонив своїм гравцям роздавати автографи

Методи захисту від коронавірусу інколи доходять до абсурду.

Головний тренер Саутгемптона Ральф Хазенхюттль заборонив гравцям тішити своїх вболівальників автографами, повідомляє журналіст BBC Саумон Стоун у Twitter.

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На думку австрійського фахівця такий захід зменшить шанси зараження коронавірусом серед його підопічних. Раніше повідомлялось, що гравцям Ньюкасла заборонили тиснути руки один одному з тієї ж причини. Нагадаємо, у Британії вже зафіксовано кілька випадків зараження цією хворобою.

Після 28-ми турів АПЛ Саутгемптон перебуває на 13-му місці.

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