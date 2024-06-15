Евертон відпустить Джарреда Брентвейта лише за дуже солідну компенсацію.

"Іриски" категорично відхилили першу пропозицію Манчестер Юнайтед за 21-річного центрбека, стверджує The Telegraph.

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Манкуніанці запропонували за Брентвейта 35 млн фунтів + 8 млн бонусами. Втім, керівництво Евертона вважає "сміхотворною" таку суму за одного з найперспективніших центрбеків АПЛ. Мерсисайдці орієнтуються на трансфери Магуайра, Гвардіола та Фофана, за яких упродовж останніх років платили понад 75 млн фунтів. МЮ навряд буде наближатися до такої планки, маючи у своєму списку захисників 3-4 альтернативи.

У минулому сезоні Брентвейт провів 41 матч та відзначився 3 голами. Віталій Миколенко хвалив ігрові чесноти одноклубника, назвавши його "Роллс-Ройсом".

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