Ноттінгем в рамках 35-го туру АПЛ здобув стратегічно важливу перемогу над Саутгемптоном (4:3), майже гарантувавши "святим" виліт у Чемпіоншип і створивши серйозні ризики для Миколенка. Звіт читайте на "Футбол 24".

Матч на "Сіті Граунд" між Ноттінгемом і Саутгемптоном мав надзвичайно велике турнірне значення. "Лісники" могли покинути зону вильоту, а для "святих" це був останній шанс на виживання. Вони відставали від рятівної 17-ї позиції аж на 8 очок, тож навіть нічия не влаштовувала.

Втім, вже у першому таймі Саутгемптон загнав себе у яму. На 18-й хвилині контратака Ноттінгема 2-в-3 завершилась голом Авоньї, а на 21-й класна комбінація завершилась другим голом Тайво. Щоправда, всього за чотири хвилини після цього гості вискочили 3-в-2 й скоротили відставання зусиллями Алькараса – 2:1!

Наприкінці першого тайму господарі забили третій гол. Він став особливо прикрим. Мейтленд-Найлс виграв боротьбу з Джонсоном у власному штрафному, розвернувся й спробував вибити м'яч – втім, суперник встиг підставити ногу, в яку й зарядив Ейнслі. Пенальті, Гіббс-Вайт, 3:1.

Забити тричі до перерви в матчі АПЛ "лісникам" не вдавалося аж 28 років. Тоді в суперниках теж був Саутгемптон, який поступався з рахунком 1:3 й зрештою програв – 3:4.

"Святі" не здалися, забивши свій другий гол через п'ять хвилин по перерві. Його провів Лянко, який замкнув подачу Ворд-Прауса з кутового. Привид 1995-го навис над трибунами "Сіті Граунд" – Ноттінгем до 70-ї хвилини не бив по воротах, в той час як у Саутгемптона було вже п'ять пострілів.

Втім, на 73-й хвилині Ноттінгем завдав фатального удару. Джонсон підхопив м'яч на правому фланзі й покотив у штрафний на Гіббс-Вайта, а Морган п'яткою у дотик перевів на Данілу. Бразилець одразу ж бахнув у ближню дев'ятку – 4:2!

На 90-й хвилині Гібс-Вайт ще й асистував на Феліпе, однак його гол не зарахували через офсайд. А от Саутгемптон зміг відтворити 1995-й рік, заробивши пенальті у компенсований час. Ворд-Праус реалізував його, але на більше гостей не вистачило. 4:3, "лісники" святкують перемогу.

Таким чином, Ноттінгем Форест набрав 33 очки, обійшовши Миколенка у турнірній таблиці й піднявшись аж на шістнадцяту позицію. За межами стадіону пускали салюту, але це робити ще зарано – зона вильоту залишається всього у трьох пунктах позаду.

Саутгемптон же де-факто вилітає в Чемпіоншип, адже для порятунку в АПЛ треба здобути три перемоги в останніх трьох турах. І при цьому Евертон, Лестер і Лідс повинні набрати нуль очок. Гуд бай!

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