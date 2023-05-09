Ноттингем в рамках 35-го тура АПЛ одержал стратегически важную победу над Саутгемптоном (4:3), почти гарантировав "святым" вылет в Чемпионшип и создав серьезные риски для Миколенко. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Матч на "Сити Граунд" между Ноттингемом и Саутгемптоном имел чрезвычайно большое турнирное значение. "Лесники" могли покинуть зону вылета, а для "святых" это был последний шанс на выживание. Они отставали от спасительной 17-й позиции аж на 8 очков, так что даже ничья не устраивала.

Впрочем, уже в первом тайме Саутгемптон загнал себя в яму. На 18-й минуте контратака Ноттингема 2-в-3 завершилась голом Авоньи, а на 21-й классная комбинация завершилась вторым голом Тайво. Правда, всего через четыре минуты после этого гости выскочили 3-в-2 и сократили отставание усилиями Алькараса – 2:1!

В концовке первого тайма хозяева забили третий гол. Он стал особенно досадным. Мейтленд-Найлс выиграл борьбу с Джонсоном в своей штрафной, развернулся и попытался выбить мяч – впрочем, соперник успел подставить ногу, в которую и зарядил Эйнсли. Пенальти, Гиббс-Уайт, 3:1.

Забить трижды до перерыва в матче АПЛ "лесникам" не удавалось аж 28 лет. Тогда в соперниках тоже был Саутгемптон, который уступал со счетом 1:3 и в итоге проиграл – 3:4.

"Святые" не сдались, забив свой второй гол через пять минут после перерыва. Его провел Лянко, который замкнул подачу Уорд-Прауса с углового. Призрак 1995-го навис над трибунами "Сити Граунд" – Ноттингем до 70-й минуты не бил по воротам, в то время как у Саутгемптона было уже пять выстрелов.

Впрочем, на 73-й минуте Ноттингем нанёс роковой удар. Джонсон подхватил мяч на правом фланге и покатил в штрафную на Гиббс-Вайта, а Морган пяткой в касание перевел на Данилу. Бразилец сразу же бахнул в ближнюю девятку – 4:2!

На 90-й минуте Гибс-Вайт еще и ассистировал на Фелипе, однако его гол не засчитали из-за офсайда. А вот Саутгемптон смог воссоздать 1995-й год, заработав пенальти в компенсированное время. Уорд-Праус реализовал его, но на большее гостей не хватило. 4:3, "лесники" празднуют победу.

Таким образом, Ноттингем Форест набрал 33 очка, обойдя Миколенко в турнирной таблице и поднявшись аж на шестнадцатую позицию. За пределами стадиона пускали салют, но это делать еще рано – зона вылета остается всего в трёх пунктах позади.

Саутгемптон же де-факто вылетает в Чемпионшип, ведь для спасения в АПЛ надо одержать три победы в последних трех турах. И при этом Эвертон, Лестер и Лидс должны набрать ноль очков. Гуд бай!

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