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Лянко підписав із Саутгемптоном 4-річний контракт. Торіно отримав за бразильця із сербським паспортом орієнтовно 7,5 млн євро. На Сент-Мері'с оборонець покликаний замінити Янніка Вестергора. Півфіналіст Євро-2020 на старті АПЛ перебрався в Лестер.

До слова, в сезоні 2020/21 Лянко провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Раніше він також захищав кольори Болоньї та рідного Сан-Паулу.

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