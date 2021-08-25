"Святые" закрыли сделку по подписанию центрбека, сообщает официальный сайт клуба.

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Лянко подписал с Саутгемптоном 4-летний контракт. Торино получил за бразильца с сербским паспортом ориентировочно 7,5 млн евро. На Сент-Мэри'с защитник призван заменить Янника Вестергора. Полуфиналист Евро-2020 на старте АПЛ перебрался в Лестер.

К слову, в сезоне 2020/21 Лянко провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Ранее он также защищал цвета Болоньи и родного Сан-Паулу.

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