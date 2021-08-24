Майкл Антоніо не залишав шансів Андрію Ярмоленку на різних позиціях у Вест Хемі, а зараз є футболістом, якому немає рівних на старті чемпіонату Англії. "Футбол 24" про нового рекордсмена та найгострішого гравця АПЛ станом на цей момент.

Авторитетний The Athletic називає його "браконьєром" (poacher) – так в Англії величають центрфорвардів, які грають на межі офсайду, отримують м'ячі на хід, прискорюються у найменшій вільній зоні, а далі знищують все на своєму шляху, поки не досягають мети. Антоніо 31, він довго не міг дочекатися виклику до збірної Англії, відтак прийняв пропозицію Ямайки, за яку може невдовзі дебютувати. А поки Майкл став найрезультативнішим гравцем Вест Хема в історії АПЛ минулої ночі. У матчі проти обережного і стриманого Лестера. З моменту сенсаційного чемпіонства у 2016 році "лисиці" практично завжди виглядали сильнішими за "молотів". Якщо хтось з цих команд і міг кинути виклик гігантам з топ-6, то аж ніяк не лондонці.

Лондонське побиття "лисиць" у відеоогляді матчу Вест Хем – Лестер – 4:1

Big chance involvements:



(After two gameweeks)



Antonio 7

Salah 4

DCL/Jota/Pogba/Bruno/Benrahma 3



Antonio simply on another level now! — AbuBakar Siddiq (@BigManBakar) August 23, 2021

Поки суперники грали у чвертьфіналі Ліги чемпіонів і виходили у плей-офф іншого єврокубка, ВХЮ не міг пройти навіть кваліфікацію ЛЄ. І як же змінилися їхні ролі на старті АПЛ 2021/22! Головним творцем успіху "молотів" є Девід Мойєс, який нав'язує суперникам непосильний темп. Вест Хем Юнайтед ще минулого сезону ледь не зачепився за Лігу чемпіонів (йшли у топ-4 після 30 туру), але й зараз не збирається збавляти оберти. Та яким би фаховим не був тренер, без спраглих і відданих гравців нічого не вдієш. Головним солдатом армії Мойєса став саме наш герой.

Expected Goal Involvement

xGi (xG + xA) [GW1+2]



? Antonio 3.92

Calvert-Lewin 2.64

Salah 2.05

Mané 2.01

Bruno Fernandes 1.98

Lukaku 1.84

? Benrahma 1.80

Richarlison 1.67

Pogba 1.63

Jota 1.61

(via @FFH_HQ)



Antonio on #FPL #FPLCommunity pic.twitter.com/Tkd2naklo7 — FPL SW️T (@FPLSWOT) August 24, 2021

Ніхто з суперзірок АПЛ і близько не підійшов до ямайського хлопчини за залученістю у стовідсоткові гольові моменти (7 за 2 стартові тури). До прикладу, Салах долучився до 4 явних шансів забити, Бруно Фернандеш, Калверт-Льюїн, Жота, Погба та партнер Антоніо (Бенрама) – до 3. Сума очікуваних голів і асистів Майкла становить 3,92. Найкращий снайпер Прем'єр-ліги став лідером за ударами, влучаннями, xG, другим за гольовими передачами. Був майстром на всі руки, а зосередився на головному – діях у штрафному майданчику та навколо нього.

"Я був розчарований тим, як він зіграв у першому таймі. Однак Антоніо зробив достатньо, щоб заткнути свого тренера після того, що почув від мене у перерві", – Мойєс після побиття Лестера про те, як все працює у Вест Хемі.

Обігнав самого Паоло ДІ Каніо, чий рекорд голів за Вест Хем в АПЛ тримався 18 років. "Молоти" викидали купу мільйонів на те, щоб підписати нового Снайпера, але тільки утверджували в думці, що це досягнення триматиметься ще довго. У 2015 році лондонці придбали за менш ніж 10 мільйонів євро скромного хлопця з Ноттінгем Форрест. В останньому Майкл найчастіше грав лівого півзахисника, хоча забивав та асистував регулярно. ВХЮ вирішив робити з нього... правого захисника.

Згодом втулили на лівий край, але також в обороні. Почали пробувати правим вінгером, лівим. Намагалися створити вінгбека – гравця у високій позиції, але все ще оборонця. Після жахливої травми Ярмоленка, здавалося, саме Антоніо стане основним на правому краю атаки. Та з приходом Мойєса, продажем Аллє та Арнаутовіча, улюбленець фанатів остаточно став тим, ким природжений бути. Схожим чином у клубі перепрофілювали згаданого австрійця.

"Спочатку я ненавидів це", – зізнавався Антоніо. "Коли ви граєте спиною, захисники проходять крізь вас. Ви повинні вміти прийняти цей удар, потім зачепитися за контроль м'яча, а далі знайти місце для пасу".

У топ-10 найдорожчих трансферів ВХЮ відразу половина – центрфорварди вартістю понад 100 мільйонів фунтів. Деякі з них принесли трохи користі, але загалом більше розчарування. Антоніо залишається лише №17 за ціною, однак беззаперечним лідером за небезпекою для суперника. Якби не часті травми, викликані інтенсивністю його футболу та добросовісним ставленням до справи (іноді видається, що він віддає аж надто багато себе на полі, ніби кожен його матч останній), Майкл міг би набивати по 20 голів за сезон в одному лише чемпіонаті. Але тоді, мабуть, і грав би в іншому клубі.

В АПЛ сумарно він забив 24 м'ячі правою ногою, 18 – головою і 7 – лівою. Якісно змінився, еволюціонувавши з примітивного гравця другого поверху в природнього кілера, здатного знищити захисників своїм атлетизмом, обіграти на дриблінгу, віддати класний пас, розкидати по кутках суперників, ніби охоронець хуліганів у клубі. Не дивно, що ледь не під кожним постом в Інстаграмі йому респектує знаменитий футболіст-качок Адебайо Акінфенва (все життя фізично найсильніший футболіст світу, принаймні у футбольному симуляторі FIFA). Утім, при всій габаритності Антоніо, йому не бракує і повітряної легкості в дотиках, яку зацінив би сам Денніс Бергкамп – другий з голів Лестеру нагадав найкращі зразки технічно бездоганних майстрів.

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Лідер нападу Вест Хема (команди, яка за весь час при Мойєсі за атакувальними показниками поступається хіба клубам із топ-4 минулого сезону АПЛ) настільки обожнює свою справу, що готовий капслоком кричати від щастя у соцмережі: "Я ЛЮБЛЮ ФУТБОЛ. ЛЮБЛЮ ЗАБИВАТИ ГОЛИ. ЛЮБЛЮ РОБИТИ ІСТОРІЮ. ЛЮБЛЮ ЦЮ КОМАНДУ І КОЖНОГО, ХТО ДОПОМІГ МЕНІ ДІЙТИ ТУДИ, ДЕ Я ЗАРАЗ". Ви не почуєте від нього скарг навіть тоді, коли Майклу знову скажуть закрити місце правого захисника.

Весь успіх і подальші перспективи "молотів" – у покорі індивідуальностей, які мають працювати заради спільної мети. Мойєс намагається перетворити всіх егоїстів на оркестр командних гравців. Якщо це не вдається, ти зрідка виходиш на заміну. Якщо можеш перемкнути свою ментальність індивідуаліста, як це зробив лівий вінгер Саїд Бенрама в останні місяці, тренер починає публічно хвалити тебе, відзначаючи контраст між тим, ким ти був, і ким став. У тому, що витворяє Вест Хем, є певна магія.

Поки Антоніо вправляється у створенні мемів із собою і партнерами у ролі головних героїв, його команда готується стартувати на груповому турнірі Ліги Європи, маючи досить обмежену кадрову обойму. Такі заслужені ветерани, як Нобл і Ярмоленко, виходять переважно на кілька хвилин, але – зовсім не відбувати номер. Андрій, до слова, зараз дає перепочити та отримати заслужені овацію саме Антоніо, знову опиняючись за спиною фаворита тренера і вболівальників. В особі згаданого Бенрама бачать нового Мареза. Також вибухового, також алжирця. Саме з того чемпіонського сезону Лестера, якого ніхто не чекав.

Опорник Райс – фіналіст Євро-2020, завжди готовий віддати гольовий пас чи забити здалеку. Десь поруч чвертьфіналіст турніру Соучек, який має несамовитий нюх на голи і вривання майже у воротарський, але не забуває про чорнову роботу, жорсткий пресинг. Цоуфал і Кресвелл – майстри стандартних положень. Бовен дає шалений об'єм роботи і темп. А Форналс – ледь не єдиний з підписань Пеллегріні, хто зараз працює на всі сто. І навіть повернення феноменального Лінгарда в МЮ (Джессі все ще може знову прийти в команду) не зламало цю машину.

Хтозна, можливо, зараз саме Вест Хем готується до схожого перевороту? Виграти боротьбу за золото практично нереально (клуби з Манчестера вже спіткнулися, але минулого сезону тривала криза не завадила Сіті спокійно всіх перегнати), але сенсацією було б вже саме потряпляння в зону ЛЧ. Якщо дозволить здоров'я, цей Антоніо може повести за собою дуже далеко. Так, це був би справжній подвиг. Але чи існує щось неможливе для гравця, який забивав і не раз таким командам, як Ліверпуль, МЮ, Тоттенхем, Ман Сіті, Челсі та Арсенал?

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