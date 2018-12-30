Саутгемптон приймає Манчестер Сіті у 20-му турі АПЛ. Український півзахисник Олександр Зінченко зіграє на позиції лівого захисника з перших хвилин. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Саутгемптон – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартує о 16:15 за київським часом. Команда Зінченка програла 3 з останніх 4-х матчів АПЛ, а на виїзді не набирала очок у 2-х зустрічах поспіль. Манчестерці опустились на 3-є місце, відпустивши Ліверпуль у відрив і Тоттенхем на 2-у сходинку. Саутгемптон посідає 17-й рядок із 1-очковою дистанцією над зоною вильоту.

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Саутгемптон: Маккарті – Ремсі, Беднарек, Стефенс, Таргет – Ромеу – Ельянуссі, Леміна, Хьойберг (к), Ворд-Прауз – Остін

Манчестер Сіті: Едерсон – Даніло, Компані (к), Ляпорт, Зінченко – Бернардо Сілва, Фернандінью, Давід Сілва – Марез, Агуеро, Стерлінг

Саутгемптон – Манчестер Сіті: стартові склади на матч АПЛ – Зінченко зіграє