Саутгемптон приймав Евертон в рамках 26-го туру АПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Саутгемптон впевнено здолав Евертон, який наближається до зони вильоту.

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Господарі відзначились двома голами без відповіді, хоча нагод у команди Ральфа Хазенхюттля було достатньо і для розгрому. Наставник Евертона Френк Лемпард тримав Віталія Миколенка весь матч на лаві запасних.

Саутгемптон закріпився на 10-й сходинці АПЛ, Евертон на відстані 4-х очок від зони вильоту залишився 16-м.

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