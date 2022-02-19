Миколенко повернувся у заявку після двох турів відсутності через неоднозначний тест на коронавірус, але залишився лише в запасі. Матч, як і онлайн-трансляція Саутгемптон – Евертон на "Футбол 24", стартував о 17:00. Суперник команди українця – дуже вимогливий. "Святі" програли лише 1 раз за останні 10 ігор у всіх турнірах, не поступившись ні Манчестер Сіті, ні МЮ, ні Тоттенхему (двічі).

Саутгемптон – Евертон: онлайн-трансляція матчу АПЛ

За якихось 3 хвилини на початку зустрічі ліверпульці двічі вимагали пенальті. Якщо Гордон падав сам і надто картинно, то рука Ромеу була яскравіше вираженішою. Однак VAR не виявив підстав для того, аби головний суддя бодай пішов самотужки переглянути повтори. Броя зіграв на межі офсайду, вибіг на вбивчу дистанцію, але не прошив Пікфорда. Блискавичний старт, обидві команди з думками тільки вперед. Орендований в МЮ Ван де Беек двічі поспіль пробиває, не вистачає влучності. Маестро стандартів Ворд-Прауз класно закручував у воротарський кут, Пікфорд у стрибку перевів на кутовий.

Гордон та Броя обмінялися гострими ударами з меж штрафного. Вокер-Пітерс також просив пенальті за нібито гру рукою. Саутгемптон втретє поспіль нагнітає. Після підступного прострілу Ворд-Прауза з кутового лише Пікфорд дивовижною реакцією врятував від гола, коли Лівраменто розстрілював з меж воротарського. Чергове закидання на Брою, який не помічає опору захисників. Лише сили забракло удару форварда збірної Албанії.

Броя просто знищує Кенні, який не дав сьогодні вийти Миколенку з перших хвилин, фінтами. Уже 5 сейв Пікфорда. Беднарек домінує на другому поверсі. Удар польського захисника пролетів над поперечиною. Вокер-Пітерс розібрався з кількома гравцями і пробив – зовсім поруч зі стійкою. Хазенхютль повністю переграв Лемпарда у 1 таймі: втричі більше ударів (9:3), розгром за влучаннями у площину (5:0) і виграними дуелями у повітрі (8:2), відверта перевага за очікуваними голами (1,05:0,12) і точністю передач (82% проти 67%). Кенні виглядає блідо, найгірше з усіх захисників Евертона. Час випускати Миколенка? Андре Гомеша замість Аллана, в якого жовта, вирішує замість цього Лемпс.

Перший удар по перерві за "ірисками". Калверт-Льюїн приклався з межі штрафного і сигналізував про пенальті. Насправді снаряд влучив у плече захиснику господарів. З флангу конкурента Миколенка спокійно провели гольову атаку. Провал спочатку праворуч, потім Кенні викидається на Адамса, і Стюарт Армстронг пробиває вже зовсім без опору. Гол, де обидві результативні дії в активі гравців збірної Шотландії, наших суперників у плей-офф відбору ЧС-2022!

Закидання у воротарський, і все той же Адамс намагається проштрикнути. Пікфорд рятує і тут, і в моменті з ударом Ельянуссі. І знову Че та Стюарт створюють момент. Адамс віддав, Армстронг прицільно приклався – мінімальний промах. Ельянуссі дивом не заніс наряд з метра. Миколенко так і не вийшов на цей жалюгідний для Евертона матч. А тим часом Броя просто знущається над захисниками у воротарському, але не влучає у дальній нижній кут. Однак до цього все і йшло. Армстронг ривком протягнув і віддав на фланг. Лівраменто подав, Лонг замкнув.

Саутгемптон виніс Евертон за ударами у площину воріт (11:0) та xG (2,6:0,3). Це дуже нагадувало те, як команда Лемпарда розривала Лідс у попередньому турі. "Іриски" продовжують чергувати феєрію з повними провалами після приходу екс-наставника Челсі. А тим часом до зони вильоту знову досить мало (4 очки, а якщо Бернлі виграє ще один перенесений матч, то лише 2). Саутгемптон же комфортно замикає першу половину таблиці, маючи в активі на 10 очок більше (32) за Евертон (22).