Саутгемптон принимал Эвертон в рамках 26-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Саутгемптон уверенно одолел Эвертон, который приближается к зоне вылета.

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Хозяева отличились двумя голами без ответа, хотя возможностей у команды Ральфа Хазенхюттля было достаточно и для разгрома. Наставник Эвертона Фрэнк Лэмпард держал Виталия Миколенко весь матч на скамейке запасных.

Саутгемптон закрепился на 10-й строчке АПЛ, Эвертон на расстоянии 4-х очков от зоны вылета остался 16-м.

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