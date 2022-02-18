"Віталій Миколенко повернувся. Демарай Грей не зовсім готовий до найближчого матчу, але є надії на наступний тиждень. У Дукуре схожа ситуація. Годфрі і Делф пропустять ще близько 2-3 тижнів, а Міна трохи більше.

Гвардіола знайшов мінус у грі Зінченка і компанії після розгрому Спортінга у Лізі чемпіонів

На щастя, у нас є гравці, які зараз виходять на поле регулярно, але є й ті, які прагнуть боротися за потрапляння у склад. Це саме те середовище, яке нам потрібно", – цитує Лемпарда офіційний сайт Евертона.

Нагадаємо, завтра "іриски" поїдуть в гості до Саутгемптона, який не програє 3 матчі поспіль. Початок поєдинку о 17:00.

Аталанта оформила камбек проти Олімпіакоса в ЛЄ – трудовий матч Маліновського, який корисно поділився рятівними кутовими