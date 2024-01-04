Манчестер Сіті завершує трансфер "нового Альвареса"
Манчестер Сіті оформляє придбання півзахисника Рівер Плейт Клаудіо Ечеверрі.
Манчестер Сіті "закриває" угоду щодо Ечеверрі. Як інформує інсайдер інсайдер Фабріціо Романо, наразі керівництво "містян" займається підписанням документів – угоду з Рівер Плейт повністю узгоджено.
Манчестер Сіті знайшов "нового Альвареса" – клуб розпочав оформлення трансферу
Повідомляється, що Рівер виручить за свого вихованця 14,5 млн євро. Ще додаткові 9 млн євро клуб зможе отримати у вигляді бонусів – в залежності від індивідуальних показників півзахисника. Згідно з джерелом, трофеї в розрахунок не братимуться.
Раніше інсайдер Сесар Луїс Мерло повідомляв, що Ман Сіті придбає Клаудіо і залишить його в оренді в Рівер Плейт на рік.
Останнім гравцем, якого Манчестер Сіті придбав у Рівер Плейт, був Хуліан Альварес. За два неповних сезони аргентинський форвард виграв у складі команди Гвардіоли АПЛ, Кубок Англії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і клубний ЧС.