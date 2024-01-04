Манчестер Сіті "закриває" угоду щодо Ечеверрі. Як інформує інсайдер інсайдер Фабріціо Романо, наразі керівництво "містян" займається підписанням документів – угоду з Рівер Плейт повністю узгоджено.

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Повідомляється, що Рівер виручить за свого вихованця 14,5 млн євро. Ще додаткові 9 млн євро клуб зможе отримати у вигляді бонусів – в залежності від індивідуальних показників півзахисника. Згідно з джерелом, трофеї в розрахунок не братимуться.

Раніше інсайдер Сесар Луїс Мерло повідомляв, що Ман Сіті придбає Клаудіо і залишить його в оренді в Рівер Плейт на рік.

Останнім гравцем, якого Манчестер Сіті придбав у Рівер Плейт, був Хуліан Альварес. За два неповних сезони аргентинський форвард виграв у складі команди Гвардіоли АПЛ, Кубок Англії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і клубний ЧС.