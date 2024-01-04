Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) долго пытался подписать звезду Ливерпуля Мохамеда Салаха. Однако все попытки провалились, а игрок решил остаться в АПЛ.

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Несмотря на неудачу с египтянином, фонд продолжает искать для чемпионата именитых игроков, чтобы вывести саудовский футбол на новый уровень. Тем более, что PIF имеет на это средства. Они являются владельцами Ньюкасла, владеют 10% акций аэропорта Хитроу и 5% акций таксопарка Uber, имеют общие мировые активы, которые оцениваются в 538 миллиардов фунтов стерлингов. А, следовательно, могут предложить клубам действительно привлекательные предложения по игрокам.

Согласно информации TeamTalk, государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии нацелился на Кевина де Брюйне. Контракт бельгийца с Манчестер Сити истекает в 2025 году и пока не идет речь о его продлении. Представители саудовцев уже связались с де Брюйне, чтобы предложить ему переезд уже в 2024 году. Отмечается, что полузащитник более открыт к переговорам, чем был Салах.

Манчестер Сити может согласиться отпустить де Брюйне за 100 миллионов фунтов (115 млн евро). Именно такая сумма поможет "горожанам" приобрести лидера Байера Флориана Вирца, в котором видят преемника бельгийца.

Если английский клуб действительно примет предложение в 100 млн, то Саудовская Аравия побьет свой трансферный рекорд. Сейчас самым дорогим приобретением в Про-лиге является Неймар, за которого заплатили ПСЖ 90 миллионов евро.

Напомним, что Кевин де Брюйне выступает за Манчестер Сити с 2015 года. Всего бельгиец сыграл в 358 матчах за "горожан", в которых забил 96 голов и отдал 152 результативные передачи. В составе Манчестер Сити он выиграл 13 трофеев, включая Лигу чемпионов в 2023 году.

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