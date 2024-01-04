Саудовская Аравия определила новую цель №1 среди суперзвезд АПЛ после вердикта Салаха – трансферный рекорд должен упасть
Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне заинтересовал саудовцев, которые готовы выложить за игрока немало денег.
Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) долго пытался подписать звезду Ливерпуля Мохамеда Салаха. Однако все попытки провалились, а игрок решил остаться в АПЛ.
Манчестер Сити завершает трансфер "нового Альвареса"
Несмотря на неудачу с египтянином, фонд продолжает искать для чемпионата именитых игроков, чтобы вывести саудовский футбол на новый уровень. Тем более, что PIF имеет на это средства. Они являются владельцами Ньюкасла, владеют 10% акций аэропорта Хитроу и 5% акций таксопарка Uber, имеют общие мировые активы, которые оцениваются в 538 миллиардов фунтов стерлингов. А, следовательно, могут предложить клубам действительно привлекательные предложения по игрокам.
Согласно информации TeamTalk, государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии нацелился на Кевина де Брюйне. Контракт бельгийца с Манчестер Сити истекает в 2025 году и пока не идет речь о его продлении. Представители саудовцев уже связались с де Брюйне, чтобы предложить ему переезд уже в 2024 году. Отмечается, что полузащитник более открыт к переговорам, чем был Салах.
Манчестер Сити может согласиться отпустить де Брюйне за 100 миллионов фунтов (115 млн евро). Именно такая сумма поможет "горожанам" приобрести лидера Байера Флориана Вирца, в котором видят преемника бельгийца.
Если английский клуб действительно примет предложение в 100 млн, то Саудовская Аравия побьет свой трансферный рекорд. Сейчас самым дорогим приобретением в Про-лиге является Неймар, за которого заплатили ПСЖ 90 миллионов евро.
Напомним, что Кевин де Брюйне выступает за Манчестер Сити с 2015 года. Всего бельгиец сыграл в 358 матчах за "горожан", в которых забил 96 голов и отдал 152 результативные передачи. В составе Манчестер Сити он выиграл 13 трофеев, включая Лигу чемпионов в 2023 году.
Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків