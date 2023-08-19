Захисник Аталанти і збірної Туреччини Мері Деміраль продовжить кар'єру в саудівському Аль-Ахлі.

Бермагаски продали 25-річного центрбека, за якого раніше заплатили Ювентусу 21 мільйон євро. Контракт Деміраля з Аль-Ахлі розрахований на 3 роки, інформує офіційний Twiiter клубу із Саудівської Аравії.

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За неофіційною інформацією, сума угоди склала 20 мільйонів євро плюс бонуси. Деміраль у Серії А відіграв 91 матч, забив 5 голів. Турок захищав кольори Сассуоло, Ювентуса та Аталанти, яку покинув через напружені стосунки з Джан П'єро Гасперіні.

Раніше Аль-Ахлі підписав Рожера Ібаньєса, Роберто Фірміно, Ріяда Мареза, Франка Кессьє, Едуара Менді та Аллена Сен-Максімена.

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