Защитник Аталанты и сборной Турции Мери Демираль продолжит карьеру в саудовском Аль-Ахли.

Бермагаски продали 25-летнего центрбека, за которого ранее заплатили Ювентусу 21 миллион евро. Контракт Демираля с Аль-Ахли рассчитан на 3 года, сообщает официальный Twiiter клуба из Саудовской Аравии.

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По неофициальной информации, сумма сделки составила 20 миллионов евро плюс бонусы. Демираль в Серии А отыграл 91 матч, забил 5 голов. Турок защищал цвета Сассуоло, Ювентуса и Аталанты, которую покинул из-за напряженных отношений с Джан Пьеро Гасперини.

Ранее Аль-Ахли подписал Рожера Ибаньеса, Роберто Фирмино, Рияда Мареза, Франка Кессье, Эдуара Менди и Аллена Сен-Максимена.

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