Марко Груїч замінить хавбека збірної Італії, стверджує Todofichajes.

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Трансфер Локателлі до Ювентуса – фактично завершена справа. Як наслідок, боси Сассуоло вже кілька разів контактували з Ліверпулем щодо серба, який минулий сезон провів у Порту на правах оренди. Орієнтовна сума угоди – 14 млн євро.

До слова, в сезоні 2020/21 Груїч провів 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. Црвена Звезда п'ять років тому отримала від мерсисайдців за нього 5 млн у євровалюті.

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