Сассуоло знайшов заміну Локателлі в АПЛ
Керівництво італійського Сассуоло заздалегідь готується до ймовірної втрати чемпіона Європи Мануеля Локателлі. На радари "нероверді" потрапив півзахисник англійського Ліверпуля.
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Трансфер Локателлі до Ювентуса – фактично завершена справа. Як наслідок, боси Сассуоло вже кілька разів контактували з Ліверпулем щодо серба, який минулий сезон провів у Порту на правах оренди. Орієнтовна сума угоди – 14 млн євро.
До слова, в сезоні 2020/21 Груїч провів 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. Црвена Звезда п'ять років тому отримала від мерсисайдців за нього 5 млн у євровалюті.
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