Поневіряння колишнього форварда збірної Іспанії Дієго Кости тривають. Цього разу він не зумів працевлаштуватися у чемпіонаті Італії.

Скандальний нападник вів перемовини з Болоньєю, повідомляє Sportitalia.

Наполі офіційно продовжив чемпіона Європи

Дієго Коста нібито узгодив із босами "червоно-синіх" 2-річний контракт. За його умовами бразильський іспанець заробляв би на Ренато Далль'Ара 2,5 млн євро за сезон. Проте, керманич Болоньї Сініша Міхайловіч заблокував перехід ветерана. Серб воліє бачити в центрі атаки австрійця Арнаутовіча.

Нагадаємо, що Дієго Коста перебуває у статусі вільного агента з 1 січня, коли за обопільною згодою розірвав контракт із мадридським Атлетіко. З тих пір він не зміг домовитися про співпрацю з низкою клубів Європи та Південної Америки.

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