Марко Груич заменит хавбека сборной Италии, утверждает Todofichajes.

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Трансфер Локателли в Ювентус – фактически решённое дело. Как следствие, боссы Сассуоло уже несколько раз контактировали с Ливерпулем относительно серба, проведшего прошлый сезон в Порту на правах аренды. Ориентировочная сумма сделки – 14 млн евро.

К слову, в сезоне 2020/21 Груич провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Црвена Звезда пять лет назад получила от мерсисайдцев за него 5 млн в евровалюте.

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