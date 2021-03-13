Чемпіонат Італії 2020/21, 27-й тур

Сассуоло – Верона – 3:2

Голи: Локателлі, 4, Джурічіч, 51, Траоре, 81 – Лазовіч, 43, Дімарко, 79

Беневенто – Фіорентина – початок о 19:00

Дженоа – Удінезе – початок о 21:45

Програму дня в Італії відкривав поєдинок між середняками – Сассуоло приймав Верону. Господарі вийшли вперед вже на 4-й хвилині зусиллями Локателлі, якому вдався шикарний постріл з меж півкола. Таким чином, Мануель став наймолодшим футболістом у поточному розіграші Серії А, якому вдалося взяти участь у 4+ голах.

Роналду по-філософськи сприйняв виліт Ювентуса з ЛЧ і вже поставив нові цілі

Гості зрівняли перед самою перервою внаслідок прострілу на лівий край штрафного, звідки пробив Лазовіч. Йому асистував Фараоні, який провів шосту гольову передачу в сезоні. Чотири з них Давіде організував у новому році – у 2021-му серед захисників Європи тільки Борна Соса зі Штутгарта віддав більше асистів.

Сассуоло відновив свою перевагу за п'ять хвилин по перерві завдяки відскоку на Джурічіча та його точному удару в дальній нижній кут метрів з семи. Верона, однак, знову відігралася – на 79-й хвилині з навісу Лазовіча точно пробив Дімарко. Втім, останнє слово залишилось за господарями: вже на 81-й хвилині після кутового сталася метушня, у якій Траоре отримав відскок та вистрілив під праву стійку – 3:2! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Аталанта здолала Спецію та піднялася в зону ЛЧ – Маліновський організував гольову атаку, Коваленко знову без дебюту