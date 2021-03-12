Матч і онлайн-трансляція Аталанта – Спеція стартував о 21:45 за Києвом. На момент початку гри бергамаски посідали 5 місце в Серії А, відстаючи від зони ЛЧ на 1 пункт. Спеція йшла 15-ю – 26 очок. Поєдинок першого кола між цими командами завершився нульовою нічиєю. Спеція після перемоги над Міланом не могла виграти вже в 4-х матчах чемпіонату, а команда Гасперіні навпаки перервала вдалу серію поразкою від Інтера.

Руслан Маліновський та Віктор Коваленко розпочали поєдинок в запасі. До слова, вже 16 березня Аталанта проведе матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ проти Реала. Перший поєдинок завершився поразкою бергамасків з рахунком 0:1.

Перший момент створила Аталанта. Ілічіч тонким пасом знайшов Меле, але удар захисника з гострого кута був заблокований. Пашаліч головою замикав навіс Мурієля зі штрафного – неточно. Гості відповіли неточною спробою з дальньої дистанції. Занервували бергамаски – Річчі пробивав з меж штрафного, але відбилися підопічні Гасперіні. Перший удар у площину в активі Спеції. Маджоре замикав подачу з кутового – в руки Спортьєлло.

Відмінний шанс змарнував Ілічіч. Гравці Аталанти запресингували суперників на чужій половині поля, голкіпер невдало віддав пас, але словенець не зміг перекинути захисника! Свій момент створили і гості – Верде розкішно віддав на Річчі, той пробив у дотик, але Спортьєлло врятував Аталанту. Це був останній момент у першому таймі, який "Богиня" провела дуже блідо. Моменти Спеції були навіть гострішими, тоді як Аталанта майже нічого не створила поблизу воріт новачка елітного дивізіону.

У перерві обидва наставники обійшлися без замін. Відповідно, Маліновський і Коваленко продовжили гріти лавку. Але і без них на 53-й хвилині Аталанта все ж забила. Меле прорвався правим напівфлангом і віддав на Іліліча, словенець покотив у центр на Пашаліча. Хорват мав час зупинити м'яч і, якби хотів, ще й міг би випити кави. Маріо скористався таким подарунком захисту Спеції, вразивши нижній кут. 1:0.

І тут же господарі зняли майже всі питання. Госенс головою скинув на Мурієля, а той з лінії штрафного ефектно закрутив у дальню дев'ятку. Дуже красиво і дуже легко – ось так в дебюті другого тайму бергамаски перевернули хід гри. На 66-й хвилині Гасперіні кинув у бій Маліновського та Сапату замість Ілічіча з Мурієлем. За кілька хвилин Руслан взяв участь у гольовій атаці. Українець відібрав м'яч на чужій половині та віддав на Пашаліча. Хорват обігрався з Сапатою і відправив третій м'яч у ворота гостей.

Гостей вистачило лише на гол престижу, автором якого став Роберто Пікколі. Уродженець Бергамо вразив порожні ворота команди з рідного міста, але на більше гостей не вистачило. Сапата міг забити свій гол, але програв дуель кіперу після виходу віч-на-віч. На останніх секундах Маліновський пішов на добивання і влучив у руку суперника, але не отримав право на пенальті.

Бергамаски провели непереконливий матч – вочевидь, думками команда була в Мадриді, де зіграє вже 16 березня. Вдалий дебют другого тайму дозволив Аталанті обіграти Спецію та бодай тимчасово обійти Рому, піднявшись у зону ЛЧ. Спеція залишилася поблизу зони вильоту з 26-ма очками.

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