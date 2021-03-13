"Кількість падінь, які відбуваються в житті, є менш важливими, ніж те, наскільки швидко ви встаєте на ноги. Справжні чемпіони ніколи не зламаються! Наша увага вже зосереджена на Кальярі (завтра о 19:00 – прим.), боротьбі в Серії А, фіналі Кубка Італії і всьому тому, чого ми ще можемо досягти цього сезону.

Пірло висловився щодо чуток про повернення Роналду в Реал

Це правда, що минуле належить музеям, але, на жаль, футбол має пам'ять. І я також. Історію не можна стерти, вона пишеться щодня із завзятістю, командним духом, наполегливістю і великими труднощами. І ті, хто цього не розуміють, ніколи не досягнуть слави й успіху", – написав Роналду в особистому Instagram.

До слова, після вильоту від Порту з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу у ЗМІ з'явились чутки про бажання Кріштіану повернутись у мадридський Реал.

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