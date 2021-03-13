В рамках поединка 27-го тура Серии А Верона потерпела поражение от Сассуоло. Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 27-й тур

Сассуоло – Верона – 3:2

Голы: Локателли, 4, Джуричич, 51, Траоре, 81 – Лазович, 43, Димарко, 79

Беневенто – Фиорентина – начало в 19:00

Дженоа – Удинезе – начало в 21:45

Программу дня в Италии открывал поединок между середняками – Сассуоло принимал Верону. Хозяева вышли вперед уже на 4-й минуте усилиями Локателли, которому удался шикарный выстрел из пределов полукруга. Таким образом, Мануэль стал самым молодым футболистом в текущем розыгрыше Серии А, которому удалось принять участие в 4+ голах.

Роналду по-философски воспринял вылет Ювентуса из ЛЧ и уже поставил новые цели

Гости сравняли перед самым перерывом результате прострела на левый край штрафной, откуда пробил Лазович. Ему ассистировал Фараони, который провёл шестую голевую передачу в сезоне. Четыре из них Давиде организовал в новом году – в 2021-м среди защитников Европы только Борна Соса из Штутгарта отдал больше ассистов.

Сассуоло восстановил своё преимущество через пять минут после перерыва благодаря отскоку на Джуричича и его точному удару в дальний нижний угол метров с семи. Верона, однако, снова отыгралась – на 79-й минуте с навеса Лазовича точно пробил Димарко. Впрочем, последнее слово осталось за хозяевами: уже на 81-й минуте после углового началась суета, в которой Траоре получил отскок и выстрелил под правую штангу – 3:2! Именно с этим счётом матч и подошел к концу.

Аталанта одолела Специю и поднялась в зону ЛЧ – Малиновский организовал голевую атаку, Коваленко снова без дебюта