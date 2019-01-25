toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Сассуоло підтвердив зацікавленість у Факундо Феррейрі

21:03 155 Читать на русском
Сассуоло підтвердив зацікавленість у Факундо Феррейрі
Факундо Феррейра / Фото ФК Бенфіка

Нападник Бенфіки Факундо Феррейра може перейти у чемпіонат Італії.

Головний тренер Сассуоло Роберто Де Зербі підтвердив інтерес до колишнього нападника Шахтаря Факундо Феррейри. Сассуоло планує підсилити напад після відходу Кевіна-Прінса Боатенга у Барселону. Де Зербі вважає, що аргентинець ідеально впишеться у ігрові схеми команди.

Факундо Феррейра може опинитися в Дженоа

Зауважимо, що Бенфіка також не проти продати Феррейру під час зимового трансферного вікна. "Орли" розраховують отримати за форварда 10 мільйонів євро.

Факундо Феррейра зацікавив Ганновер

До слова, Феррейра перейшов у Бенфіку з Шахтаря влітку 2018-го року. На рахунку аргентинського нападника 8 матчів за "орлів" та лише один гол.

Теги
Італія Кевін-Прінс Боатенг Кевін-Прінс Боатенг Факундо Феррейра Факундо Феррейра Бенфіка Бенфіка Сассуоло Сассуоло
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ярік – out: хто замінить Ракицького у Шахтарі
    Сергій Тищенко — 16:006217 Ярік – out: хто замінить Ракицького у Шахтарі
11
год
:
54
хв
Шахтар
09:55
Карабах
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук