Сассуоло підтвердив зацікавленість у Факундо Феррейрі

Нападник Бенфіки Факундо Феррейра може перейти у чемпіонат Італії.

Головний тренер Сассуоло Роберто Де Зербі підтвердив інтерес до колишнього нападника Шахтаря Факундо Феррейри. Сассуоло планує підсилити напад після відходу Кевіна-Прінса Боатенга у Барселону. Де Зербі вважає, що аргентинець ідеально впишеться у ігрові схеми команди.

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Зауважимо, що Бенфіка також не проти продати Феррейру під час зимового трансферного вікна. "Орли" розраховують отримати за форварда 10 мільйонів євро.

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До слова, Феррейра перейшов у Бенфіку з Шахтаря влітку 2018-го року. На рахунку аргентинського нападника 8 матчів за "орлів" та лише один гол.