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Факундо Феррейра може опинитися в Дженоа

22:01 187 Читать на русском
Факундо Феррейра може опинитися в Дженоа
Факундо Феррейра / фото із соцмереж

Колишній нападник Шахтаря, а нині гравець Бенфіки Факундо Феррейра може продовжити кар'єру в Серії А.

Бенфіка відмовилася вести переговори з Фрозіноне щодо переходу нападника лісабонців Факундо Феррейри. Однак замість італійської Серії В аргентинець може опинитись в Серії А.

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В запрошенні колишнього форварда донецького Шахтаря зацікавлений Дженоа, повідомляє офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

Зазначається, що стиль гри футболіста подобається президенту генуезців Енріко Преціозі, і він переконаний, що Феррейра здатний допомогти його команді.

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Варто зауважити, що Дженоа веде переговори з Міланом щодо трансферу Кшиштофа Пйонтека. Саме поляка може замінити Факундо на Луїджі Ферраріс.

Теги
Італія Дженоа Дженоа Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Факундо Феррейра Факундо Феррейра Бенфіка Бенфіка
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