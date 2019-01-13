Факундо Феррейра зацікавив Ганновер

Ганновер зацікавлений у підписанні нападника Бенфіки Факундо Феррейри.

Форвард Бенфіки Факундо Феррейра може продовжити кар'єру в Ганновері. Німецький клуб зацікавлений у оренді аргентинського нападника, повідомляє Fussball info.

Футболісти, тренер і менеджмент Айнтрахта в топі Бундесліги – Шахтарю буде дуже складно в Лізі Європи

У Ганновері розраховують, що досвідчений 27-річний Феррейра допоможе команді покращити турнірне становище, адже після першого кола чемпіонату Німеччини Ганновер посідає передостаннє 17 місце, набравши лише 11 очок.

Інші подробиці потенційного трансферу наразі не уточнюються. Раніше повідомлялось про інтерес до Феррейри Фортуни, Олімпіакоса та ще кількох клубів.

В сезоні 2017/18 Факундо Феррейра став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 21 гол. Влітку форвард перейшов у Бенфіку на правах вільного агента, проте не зумів закріпитись у Португалії – 1 гол у 7 матчах.