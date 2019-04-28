toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСІ ЛЬВІВ - ДИНАМО МАРІУПОЛЬ - ШАХТАР

Саррі заявив, що Челсі проводить хороший сезон

22:27 35 Читать на русском
Саррі заявив, що Челсі проводить хороший сезон
Мауріціо Саррі / фото: ФК Челсі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі прокоментував нічию з Манчестер Юнайтед (1:1) в матчі 36-го туру АПЛ.

11’ Хуан Мануель Мата
 
Маркос Алонсо 44’
11’ Хуан Мануель Мата
44’ Маркос Алонсо

"У нас була невелика проблема з дистанціями. Були дуже великі відстані між півзахисниками і нападниками, були проблеми з поверненням м'яча. Ми були кращими в кінці першого тайму і після перерви.

Манчестер Юнайтед – Челсі – 1:1– відео голів та огляд матчу

Зрештою, у нас був чудовий момент. На жаль, він був втрачений. Грати проти Манчестер Юнайтед непросто.

Нам потрібно дві перемоги, і це – точно. Якщо ми здобудемо чотири очки, то все буде залежати від різниці м'ячів.

Ігуаїн? Для будь-якого нападника складно звикнути до Прем'єр-ліги. Я пам'ятаю перший сезон Суареса в Ліверпулі, коли він забив тільки 3 голи. Потім відзначився 16 разів, а наступного разу – 24.

Манчестер Юнайтед – Челсі: війна чотирьох за місце під сонцем Ліги чемпіонів, парад травм та "казковий" Де Хеа

Ми грали у фіналі Кубка ліги. Ми боремося за місце в топ-4 Прем'єр-ліги і виступимо у півфіналі Ліги Європи. Челсі проводить хороший сезон", – сказав Саррі в інтерв'ю Sky Sports.

Теги
Англія Челсі Челсі Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Манчестер Юнайтед - Челсі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
51
хв
Арсенал-Київ
17:00
Десна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук