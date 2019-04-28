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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСІ ЛЬВІВ - ДИНАМО МАРІУПОЛЬ - ШАХТАР

Манчестер Юнайтед – Челсі – відео голів

19:35 85 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Челсі – відео голів
Манчестер Юнайтед – Челсі – відео голів та огляд матчу

В рамках 36-го туру англійської першості Манчестер Юнайтед приймає Челсі. Дивіться відео голів матчу Манчестер Юнайтед – Челсі на "Футбол 24".

11’ Хуан Мануель Мата
 
Маркос Алонсо 44’
11’ Хуан Мануель Мата
44’ Маркос Алонсо

Манчестер Юнайтед відкрив рахунок вже на 11-й хвилині зустрічі. Хуан Мата зумів завершити точним ударом атаку, яка зародилася на лівому фланзі. Однак наприкінці першого тайму Маркос Алонсо відновив рівновагу.

Манчестер Юнайтед – Челсі: стартові склади на центральний матч туру АПЛ

Відео гола Хуана Мати:

Відео гола Маркоса Алонсо:

Теги
Англія Відеоновини Манчестер Юнайтед - Челсі Челсі Челсі Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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