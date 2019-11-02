Рома у матчі з двома пенальті здолала Наполі і піднялась на третю сходинку: 11-й тур Серії А, субота

У суботу відбулось кілька поєдинків 11-го туру Серії А. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії, 11-й тур

Рома – Наполі – 2:1

Голи: Дзаньйоло, 19, Верету, 55 (пен.) – Мілік, 72

Нереалізований пенальті: Коларов, 26 (Рома)

Вилучення: Цетін, 90+6 (Рома)

Болонья – Інтер – матч розпочнеться о 19:00

Торіно – Ювентус – матч розпочнеться о 21:45

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11-й тур Серії А розпочинав центральний поєдинок між Ромою та Наполі. Вже з перших хвилин господарі кинулись на ворота суперника, однак спроби Клюйверта та Пасторе не досягли потрібного результату. Проте диво-гол на 19-й хвилині забив молодий талант римлян Ніколо Дзаньйоло: він увірвався до штрафного майданчика і після пасу Леонардо Спінаццоли влучно пробив у праву дев'ятку.

Згодом господарі здобули право на пенальті, який не зумів реалізувати Александр Коларов – голкіпер Наполі холоднокровно забрав шкіряного. На початку другого тайму Рома вдруге пробивала "з точки": цього разу Жордан Верету впевнено переграв Алекса Мерета. На 72-й хвилині Аркадіуш Мілік один гол відквитав, замкнувши передачу Ірвінга Лосано у порожні ворота. На шостій доданій хвилині Рома опинилась у меншості – протягом трьох хвилин Мерт Цетін отримав два "гірчичники" – і мала останній шанс зі штрафного зрівняти рахунок. Удар Міліка прийняла на себе стінка і суддя дав свисток про закінчення надзвичайно видовищного поєдинку.

Перемога підняла команду екс-наставника Шахтаря Паулу Фонсеки на третю сходинку і принесла 22 очки, Наполі з 18-ма пунктами шостий.

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