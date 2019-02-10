Саррі – єдиний тренер з топ-5 ліг, який жодного разу не змінював схему

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі ще жодного разу протягом сезону не змінював схему з 4-3-3.

Мауріціо Саррі відзначився унікальним антидосягненням. Протягом сезону 2018/19 в АПЛ він ще жодного разу не змінював схему з 4-3-3.

Безідейність під виглядом філософії: чому Саррі може вилетіти з Челсі вже влітку?

Італієць є єдиним тренером з топ-5 ліг, який не робив жодних тактичних перестанов, сповідуючи "Сарріболл".

Сьогодні, 10 лютого, "сині" зіграють на виїзді проти Манчестер Сіті. Початок о 18:00 за київським часом.