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Сарри – единственный тренер из топ-5 лиг, который ни разу не менял схему

16:40 22 Читати українською
Сарри – единственный тренер из топ-5 лиг, который ни разу не менял схему
Эден Азар и Маурицио Сарри / соцсети

Главный тренер Челси Маурицио Сарри еще ни разу в течение сезона не менял схему с 4-3-3.

Маурицио Сарри отличился уникальным антидостижением. В течение сезона 2018/19 в АПЛ он еще ни разу не менял схему с 4-3-3.

Безідейність під виглядом філософії: чому Саррі може вилетіти з Челсі вже влітку?

Итальянец является единственным тренером из топ-5 лиг, котрый не делал никаких тактических перестановок, исповедуя "Сарриболл".

Сегодня, 10 февраля, "синие" сыграют на выезде против Манчестер Сити. Начало в 18:00 по киевскому времени.

Теги
Англия Челси Челси Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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