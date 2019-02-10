Сарри – единственный тренер из топ-5 лиг, который ни разу не менял схему

Главный тренер Челси Маурицио Сарри еще ни разу в течение сезона не менял схему с 4-3-3.

Маурицио Сарри отличился уникальным антидостижением. В течение сезона 2018/19 в АПЛ он еще ни разу не менял схему с 4-3-3.

Безідейність під виглядом філософії: чому Саррі може вилетіти з Челсі вже влітку?

Итальянец является единственным тренером из топ-5 лиг, котрый не делал никаких тактических перестановок, исповедуя "Сарриболл".

Сегодня, 10 февраля, "синие" сыграют на выезде против Манчестер Сити. Начало в 18:00 по киевскому времени.