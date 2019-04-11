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Саррі: Я ще в серпні сказав Дрінквотеру, що він не підходить під мій стиль гри, не знаю, чому він вирішив залишитись

06:00 17 Читать на русском
Саррі: Я ще в серпні сказав Дрінквотеру, що він не підходить під мій стиль гри, не знаю, чому він вирішив залишитись
Денні Дрінквотер / Соцмережі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі розповів, чому не грає Денні Дрінквотер.

"Як він дуже добре знає, він не грає, тому що не підходить під мою систему, під мій стиль гри. Я сказав йому це ще в серпні. Він оцінив це, але вирішив залишитися в Челсі.

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Чому Дрінквотер вирішив залишитися? Не знаю. Можливо, він думав, що ми можемо змінити систему. Нічого не можу зробити. Зазвичай футболісти просто хочуть грати.

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У нас дуже хороші стосунки, але зараз я просто не можу задовольнити його, як гравця. Ситуація важка, але він все знав", – цитує Саррі The Telegraph.

Теги
Денні Дрінквотер Денні Дрінквотер Челсі Челсі Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
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