Дрінквотер затриманий за керування автомобілем у нетверезому стані

Півзахисника Челсі та збірної Англії Денні Дрінквотера звинувачують у водінні напідпитку та спричинені ДТП.

Денні Дрінквотер був заарештований після того, як його Рейндж Ровер влаштував ДТП в містечку Мере в понеділок вранці, повідомляє BBC.

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Постраждалі одразу викликали поліцію, яка і затримала футболіста. Дві жінки і чоловік отримали незначні травми після аварії, повідомили у поліції Чешира.

Дрінквотер був звільнений під заставу, але зобов'язаний з'явитися до магістратського суду Стокпорта 13 травня для остаточного рішення.

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